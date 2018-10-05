Презентация экспозиции работ Муродуллы Дониерова «Очарование Узбекистаном» состоялась в рамках Дней узбекской культуры в 47-м регионе. Как рассказал художник, его картины результат совместного творчества: к ним приложилась «кистью» супруга – Шахло Дониерова.

В Петербург узбекский творец приехал впервые, и был поражен гостеприимством Северной столицы. Член Союза художников Узбекистана Муродулла Дониеров привез в город сразу несколько своих картин.

– Дом дружбы Ленинградской области реализует множество проектов в сфере укрепления межнациональных отношений, – подчеркивает директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – В организации и проведении мероприятий нам активно помогает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. В Доме дружбы Ленинградской области часто проходят конференции, семинары, презентации, на которых разные народы рассказывают о тонкостях национального менталитета, своей культуре. Есть даже интерактивный музей, экспозицию которого можно быстро собрать и довезти до любой точки 47-го региона.

По словам Владимира Михайленко, некоторые диаспоры сами проявляют инициативу и приходят с интересными проектами.

– Так появились курсы корейского языка, – продолжает Михайленко. – Мы и представить себе не могли, что соберется 60 желающих, изучить корейскую грамоту, среди которых оказалось немало русских. Такие мероприятия сближают, становятся своеобразным мостиком в укреплении добрососедства.

Сегодня мы находимся в гуще событий и активно сотрудничаем не только со всеми национальными объединениями и автономиями. Надо понять, что межнациональное согласие – это тонкий лед, и одно неловкое движение, ненароком сказанное или написанное слово может привести к серьезным последствиям. Поэтому необходимо внимательно относиться к вопросам межэтнических взаимоотношений, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем регионе, – отметил Владимир Михайленко.

Ирэн ОВСЕПЯН