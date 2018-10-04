Во Всеволожске отметили День пожилого человека

В минувшую среду, 3 октября, в КДЦ «Южный» состоялся районный праздник «День добра и уважения», посвященный Дню пожилого человека.

Перед началом концерта прошел фестиваль самодеятельного творчества «Нам года – не беда!», где все желающие могли исполнить песню, прочитать стихотворение или станцевать.

Глава районной администрации Андрей Низовский поздравил гостей праздника:

– Вы – поколение победителей. Мы все равняемся на вас. Я часто привожу в пример своим детям трудолюбие и целеустремленность вашего поколения. Спасибо огромное за все и низкий вам поклон!

Глава города Всеволожска Ангелина Плыгун в своем поздравлении отметила, что истинный возраст человека измеряется теми годами, на которые он сам себя ощущает. Она пожелала гостям праздника сохранить энергию и оптимизм на всю жизнь. К поздравлениям присоединились настоятель храма Святой великомученицы Варвары, помощник благочинного Всеволожского района по делам культуры священник Олег Патрикеев, исполняющая обязанности главы администрации города Маргарита Фролова и заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько.

Праздничный концерт открыли студия эстрадного танца для взрослых «Колорит» и студия эстрадного танца «Мэри Поппинс» с совместным номером «Моя любимая бабушка». Своими творческими номерами порадовали студия спортивного бального танца «Овация», ансамбль казачьей песни «Рассея», юные воспитанники спортивной секции «Ушу».

В этот день отметили почетных граждан района, им вручили благодарности от имени администрации. Чествовали и многочисленных участников конкурса «Ветеранское подворье – 2018» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Талантливые пенсионеры получили дипломы за участие и много приятных слов в свой адрес. На мероприятии царила по-настоящему теплая и домашняя атмосфера.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

