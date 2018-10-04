В среду, 3 октября, завершила работу научно-практическая конференция «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященная 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского, выдающегося педагога, создателя оригинальной новаторской образовательной системы, в основу которой положены уважение и признание личности ребенка, воспитание через любовь и красоту, утверждение прекрасного и человечного в жизни.

Конференция проходила в стенах Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО) и собрала представителей педагогической общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Оренбурга и Петрозаводска, Республики Удмуртия и Вологодской области. Международный статус конференции придало участие в ее работе делегаций из Польши, Финляндии и Китая.

– Одна из целей конференции – объединить усилия представителей педагогического сообщества в сохранении, изучении и творческом развитии наследия Василия Александровича Сухомлинского, – пояснила ректор ЛОИРО, профессор кафедры управления Ольга Владимировна Ковальчук, которую наши читатели также знают как главу МО «Всеволожский муниципальный район». – Отличительный признак педагогики Сухомлинского – гуманистичность, он – один из немногих теоретиков и практиков образования, кто не только сберег эту лучшую традицию обучения и воспитания, но и обогатил ее новаторскими идеями и передал учителям новых поколений. Василий Александрович раскрыл многообразие форм взаимодействия педагогов, детей и родителей. Все это может быть использовано в современном образовательном процессе.

Светлана ЗАВАДСКАЯ