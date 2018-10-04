Сегодня, 4 октября, состоялось первое заседание этно-пресс-клуба при Доме дружбы Ленинградской области. Цель объединения – собрать под одно крыло представителей СМИ, работающих в сфере межнациональных отношений.

Отметим, что вопрос деятельности объединения обсуждался на последнем межнацсовете при главе 47-го региона Александре Дрозденко в Гатчине. Аналогичные пресс-клубы уже созданы в Москве, Петербурге и Удмуртии.

– Сегодня в Ленинградской области зарегистрировано 108 печатных и электронных СМИ, – говорит директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Цифра впечатляет. Это огромный ресурс. Освещение вопросов межнациональной политики не новаторство, но задача государственной важности. Поэтому всегда есть над чем работать. Думаю, что нам удастся собираться раз в квартал и в режиме диалога обсуждать вопросы многообразия культур, а также бытовых конфликтов, в ходе которых муссируется национальная принадлежность.

Как сообщил директор Дома дружбы, сегодня в 47-м регионе действует 56 национальных объединений, из них семь – автономии.

– Мы проводим много мероприятий, хотелось бы, чтобы журналистское сообщество активнее подключилось к освещению межнациональной тематики, – отметил Владимир Михайленко.

Ирэн ОВСЕПЯН