Во Всеволожском районе ловили условное облако хлора и тушили условный пожар

Областные спасатели сегодня, 3 октября, провели масштабные учения во Всеволожском районе в рамках третьего, завершающего этапа Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Специалисты Главного управления МЧС России по Ленинградской области отработали сразу несколько сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По сценарию учений, от диспетчера 96-й пожарно-спасательной части Всеволожского района поступило сообщение о сходе с рельсов товарного железнодорожного состава с жидким хлором и дизельным топливом в районе поселка Янино. Условное облако хлора распространилось в сторону поселка Янино. На место происшествия приехала аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Ленинградской области. Следом в район прибыл боевой расчет Невского спасательного центра МЧС России и начал работы по ликвидации утечки при помощи «пневмопластыря».

Тем временем на второй учебной точке проходила отработка ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном транспорте. Спасатели тушили загоревшийся пассажирский вагон, эвакуировали пострадавших из него. А прибывшая бригада скорой медицинской помощи Всеволожской клинической межрайонной больницы оказывала первую помощь, организовала сортировку и эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения.

Следующим этапом штабной тренировки стало обеспечение аварийной посадки воздушного судна. Спасатели Ленобласти сформировали пенную подушку на месте предполагаемой аварийной посадки.

Ещё одним элементом учений стала дегазация железнодорожного состава в зоне поражения аварийно химически опасными веществами, которая проводилась специальным расчетом радиохимической и биологической защиты Невского спасательного центра МЧС России. Командиром расчёта была проведена разведка и личный состав приступил к специальной обработке подвижного состава, заражённого аварийно химически опасными веществами.

Заключительным этапом тренировки стало тушение природного пожара.