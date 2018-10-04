Эдита Пьеха выступит на празднике в честь Дня учителя в поселке им. Морозова

6 октября в 13.00 у здания старшей школы пос. им. Морозова состоится торжественное открытие доски почета, с нанесением памятной надписи, посвященной учителям Морозовской общеобразовательной школы.

Мероприятие посвящено 110-летию с момента создания на территории Морозовского городского поселения первого образовательного учреждения.

Кроме того, в 14.00 ФГУП «Завод имени Морозова» организует праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, в рамках которого запланировано выступление народной артистки СССР Эдиты Пьехи.