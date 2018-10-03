В эти выходные, 6 и 7 октября, в деревне Старая, на Ледовой арене «Ладога» пройдет Открытое первенство города Всеволожска по хоккею с мячом среди юношей 2008 года рождения и младше.

В турнире участвуют 105 участников из Всеволожска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Московской и Новгородской областей.

Гостями фестиваля станут вице-президент Федерации хоккея с мячом России (заслуженный тренер России) Сергей Мяус, президент Федерации хоккея с мячом Ленинградской области Владимир Матолыгин, заслуженные мастера спорта по хоккею с мячом Ильяс Хандаев и Евгений Иванушкин, мастер спорта по хоккею с мячом Игорь Крапивин. Главный судья соревнований – мастер спорта, руководитель Хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» Владимир Гайдуков.

В субботу, 6 октября, пройдет мастер-класс игроков Национальной сборной России, а в воскресенье, 7 октября, состоится торжественное награждение.

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, Школьный пер., стр. 1А, Ледовая арена «Ладога».