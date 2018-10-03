Звание «Почетный работник сферы образования РФ» получил учитель географии Лицея № 1 города Всеволожска Владимир Корнеев. Педагога наградили на торжественном празднике, посвященном Дню учителя, который прошел 2 октября в Мариинском театре. Собравшимся передали поздравления от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В рамках мероприятия звание «Почетный учитель Ленинградской области» было присвоено трем областным педагогам. Награду получили Зинаида Ефремова – учитель математики из Киришской школы № 1, Лариса Ткаченко – учитель химии Гатчинского лицея № 3 и Татьяна Маслова – учитель русского языка из Пикалевской школы № 3.

– Ленинградская область гордится своей системой образования, которая формируется благодаря педагогам, – отметил во вступительной речи заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. – За последние годы качество образования в регионе растет. В этом году около 40 млрд руб. консолидированного бюджета было потрачено на сферу образования. В следующем – эта сумма будет увеличена. Сегодня численность населения 47-го региона растет, соответственно детей становится больше. Для них строятся детские сады, открываются школы, особое внимание уделяется дополнительному образованию. Правительство активно сотрудничает с работодателями, чтобы усовершенствовать систему профтехобразования, что позволит обеспечить регион синими воротничками.

– Учитель – это тот человек, который является главной фигурой, той движущей силой изменений, которые происходят сегодня в образовании, – сказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. – Педагогам и руководителям сферы образования есть чем гордиться. Несколько лет назад область приняла активное участие в разработке новых стандартов. Сегодня у нас реализуются современные программы, а наши учителя принимают активное участие в проектах по повышению квалификации. Кроме того, многие нововведения в сфере образования вначале апробируют в Ленинградской области, и только потом внедряются в системе всей Российской Федерации.

По статистике, всего в педагогической системе Ленинградской области работает 22,4 тыс. учителей, из них 19,1 тыс. трудится в сфере дошкольного и общего образования. В системе дополнительного образования задействовано 1,6 тыс. человек.

Ирэн ОВСЕПЯН