Всеволожские ветераны спорта завоевали бронзу на чемпионате мира по полиатлону

Ветераны спорта из Всеволожского района привезли бронзовую медаль с Летнего чемпионата мира по полиатлону.

Чемпионат мира и Кубок мира по летнему полиатлону среди ветеранов проходил с 23 по 29 сентября в Евпатории. Участниками чемпионата могли стать только члены спортивных клубов. Всего было представлено 80 клубов из России, Беларуси, Казахстана и Словении. Спортивный клуб «Всеволожский» представляла команда из трех человек – Виктор Бауров, Владимир Пименов, Александр Тамм.

Трехкратный чемпион мира по полиатлону среди ветеранов Виктор Бауров оказался старше всех на этом чемпионате, ему 76 лет. За честь Всеволожского района он выступает не в первый раз. Занятия спортом позволили ему сохранить хорошую физическую форму. В детстве он увлекался лыжами. Был удостоен звания «Мастер спорта по лыжным гонкам». Позже увлекся плаванием. На одном из чемпионатов среди ветеранов ему даже удалось установить мировой рекорд по плаванию.

Александру Тамму – 64 года, и он является действующим марафонцем. Он до сих пор на соревнованиях пробегает 42 километра 195 метров. Владимиру Пименову – 63 года. В юности он очень увлекался боксом. Когда стал старше, его привлек полиатлон, и он уже успел завоевать звание чемпиона мира по зимнему полиатлону.

Сейчас всеволожские ветераны спорта начали подготовку к Зимнему чемпионату мира по полиатлону, который состоится в феврале 2019 года.

Людмила ОДНОБОКОВА