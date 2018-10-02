Фольклорный ансамбль «Колечко» Детской школы искусств им. Глинки г. Всеволожска принял участие в III Международном фестивале народной песни «Добровидение».

В течение двух дней гости и жители Санкт-Петербурга знакомились с музыкальным фольклором разных народов мира. В рамках мероприятия выступили профессиональные артисты из Грузии, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Латвии, Молдавии и многих регионов России.

В первый день фестиваля коллективы «оживили» экспозицию Российского этнографического музея – артисты выступили в тематических залах, посвященных народам, населявшим Российскую империю и Советский Союз, рассказали об истории исполняемых песен и наигрышей.

На следующий день уже на сцену БКЗ «Октябрьский» вышли лучшие из лучших – хор Валаамского мужского монастыря, дагестанский ансамбль «Лезгинка», белорусский ансамбль «Беседа», российский ансамбль песни и пляски «Хохлома», дуэт Юрия Варданяна (дудук) и певца Арсена Григоряна из Армении и многие другие. Отдельный блок концерта был посвящен памяти недавно ушедшего из жизни Иосифа Кобзона. Во втором отделении много внимания было уделено столетию Санкт-Петербургского государственного института культуры, которое отмечается в этом году.