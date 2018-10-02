Завтра, 3 октября, в поселке Мурино Всеволожского района состоятся масштабные учения, проводящиеся в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Спасатели будут отрабатывать ликвидацию чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей.

По сценарию учений, пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области будут ликвидировать утечку химически опасных веществ из железнодорожной цистерны, последствия дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном транспорте, обеспечивать аварийную посадку воздушного судна, заниматься погрузкой личного состава аэромобильной группировки в воздушное судно и проводить дегазацию здания в зоне поражения химически опасными веществами.