Долгожительницу из Всеволожского района поздравили с Днем пожилых людей

Сегодня, 1 октября, старейшую жительницу Всеволожского района – Матрену Петровну Федорову – с Днем пожилых людей поздравила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим.

Долгожительница, которая родилась за год до Октябрьской революции – в марте 1918-го, в марте этого года справила 102-й день рождения. Родилась Матрена Петровна в Новгородской области, а когда исполнилось 16 лет, приехала на заработки в Ленинград. Бралась за любую работу. Трудилась даже грузчицей. После Великой Отечественной войны Матрена Петровна поселилась с мужем в Токсово, где прожила 40 лет.

Сегодня Матрена Петровна живет во Всеволожском доме-интернате для престарелых и инвалидов в поселке имени Свердлова. Сотрудники учреждения говорят о долгожительнице как о человеке с фантастически твердым характером и удивительной силой духа.

Согласно статистике комитета по социальной защите населения сегодня в Ленинградской области проживает более 7400 жителей старше 90 лет, еще 54 человека перешагнули вековой рубеж. Всего в 47-м регионе проживает более 47 тысяч пожилых.

Глава комитета отметила, что сейчас решается вопрос о строительстве второго корпуса Всеволожского дома-интерната.

– В данный момент прорабатываются механизмы для реализации проекта, – отметила Людмила Нещадим. – Рассматривается вариант подписания концессионного соглашения между правительством Ленинградской области и инвестором. По срокам, со слов инвестора, строительство возможно в течение полутора-двух лет. Это будет второй подобный опыт в Российской Федерации. Первый такой проект был реализован в Московской области.

Кроме того, председатель комитета рассказала, что Ленинградская область внедряет новую систему долговременного ухода. В рамках проекта предполагается организация работы мобильных бригад, в составе которых будут как медицинские работники – врач-гериатр или фельдшер, так и социальные.

– Проект реализуется с этого года, – отметила глава комитета. – Такие мобильные бригады уже функционируют во Всеволожском и Тихвинском районах. В следующем году они будут внедрены во всей Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН