В Орле 27–28 сентября проходила VI Всероссийская гимназиада школьников. Юные спортсмены из 49 регионов соревновались в более чем 20 дисциплинах.

Сборная команда Ленинградской области, в том числе шесть спортсменов из Всеволожска – воспитанники МОО «Федерация каратэ киокусинкай», принимала участие в соревнованиях. В непростых поединках всеволожские каратисты заняли призовые места:

Даниил Бурмистров – 2 место;

Диана Алексеева – 2 место;

Дарья Степанова – 2 место;

Ангелина Булгарева – 2 место;

Павел Такиуллин – 3 место;

Богдан Васильев – 3 место.