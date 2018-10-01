Всеволожские каратисты отличились на Всероссийской гимназиаде
В Орле 27–28 сентября проходила VI Всероссийская гимназиада школьников. Юные спортсмены из 49 регионов соревновались в более чем 20 дисциплинах.
Сборная команда Ленинградской области, в том числе шесть спортсменов из Всеволожска – воспитанники МОО «Федерация каратэ киокусинкай», принимала участие в соревнованиях. В непростых поединках всеволожские каратисты заняли призовые места:
Даниил Бурмистров – 2 место;
Диана Алексеева – 2 место;
Дарья Степанова – 2 место;
Ангелина Булгарева – 2 место;
Павел Такиуллин – 3 место;
Богдан Васильев – 3 место.