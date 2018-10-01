Ветераны спорта 27–28 сентября выступали на Летнем чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина в польском городе Щирк. В российскую команду входило 12 человек, из них несколько – из Всеволожского района.

В тяжелых погодных условиях – было объявлено штормовое предупреждение и все дни лил дождь – выступали около 100 человек, которые освоили прыжковые лыжи еще во второй половине XX века, но до сих пор не утратили своего мастерства. Летающие лыжники представляли 11 стран мира, в том числе – США. Команда из России заняла второе место по количеству медалей – 4 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Победителем чемпионата мира среди спортсменов на трамплине HS-40 в возрастной группе «45–49 лет» стал житель города Всеволожска Сергей Медведев. Сергей когда-то занимался прыжками в школе ДСО «Локомотив», которая располагалась под Румболовской горой. Его последним тренером был Евгений Мартилов. Но несмотря на то, что школа «Локомотив» на рубеже веков закрылась и ее воспитанники не успели воплотить свои спортивные данные, Сергей продолжал заниматься прыжками самостоятельно. Он очень активно выступает на соревнованиях среди ветеранов. И сейчас достиг звания чемпиона мира 2018 года среди мастеров.

Валерий Минин завоевал серебряную медаль в возрастной группе «45–49 лет» на трамплине HS-40. Он также в юности обучался во Всеволожской школе ДСО «Локомотив». Продолжил свое спортивное образование в Училище олимпийского резерва № 1 города Санкт-Петербурга. Его последним тренером был Борис Черёмухин. 2018 год стал для Валерия Минина урожайным на медали. Зимой 2018 года он стал чемпионом мира среди ветеранов на зимнем чемпионате.

Антон Маврин из Санкт-Петербурга в возрастной группе «40–44 года» завоевал два первых места: и на трамплине HS-106, и на трамплине HS-77. В своё время Антон Маврин много тренировался на трамплинах в Кавголово.

На трамплине HS-77 первое место в возрастной группе «60–65 лет» занял Владимир Ульянов (Санкт-Петербург). На этом же трамплине в возрастной группе «65 лет и старше» третье место занял Сергей Ленинский, который вырос и сейчас проживает в поселке Токсово, он – воспитанник Кавголовской спортивной школы олимпийского резерва, ученик тренера А. Степанова. На прошлых чемпионатах мира среди ветеранов Сергей Ленинский семь раз становился победителем в своей возрастной группе. На нынешнем Летнем чемпионате мира он должен был выступать в возрастной группе «70 лет и старше», но среди ровесников у него не было соперников, и его поставили на соревнование с прыгунами, которые были намного моложе.

Следующий Летний чемпионат мира среди мастеров состоится в сентябре 2019 года в Италии.

Людмила ОДНОБОКОВА