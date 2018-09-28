Юные творцы получили заслуженные награды

Во Всеволожском центре культуры и досуга сегодня, 28 сентября, прошел районный праздник творчески одаренных детей «Юный творец». Традиция чествовать самых молодых талантливых музыкантов и художников появилась в 2013 году.

Торжественная часть началась с церемонии награждения обучающихся, получивших персональную стипендию администрации Всеволожского района для особо одаренных детей в области искусства. Её удостоились те, кто стал лауреатом международных, региональных, областных и районных конкурсов исполнительского мастерства.

Заслуженные награды детям вручала главный специалист районного отдела культуры Екатерина Ларионова. Она поздравила и ребят, и их учителей, потому что без труда педагогов не было бы и таких впечатляющих успехов у учеников:

– Вы должны знать, что мы вами гордимся, и ваши достижения очень важны и для нас, и для всего района! Сегодняшнее мероприятие стало возможным только благодаря совместному труду, усердию и таланту учеников, их педагогов и родителей. Желаем вам успехов и покорения новых вершин!

Напомним, во Всеволожском районе в рамках муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ежегодно проводится 16 конкурсов исполнительского мастерства, в которых принимают участие более 1000 обучающихся.