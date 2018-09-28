В минувший четверг, 27 сентября, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский провел встречу с жителями города Кудрово, основной темой которой стало развитие образования и ввод в эксплуатацию новых детских садов и школ.

На мероприятии присутствовали также заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько и председатель комитета по образованию Ирина Федоренко.

В ходе встречи было сделано сообщение о том, что уже в октябре нынешнего года в Кудрово планируется к открытию здание дошкольного учреждения на 220 мест.

Также были представлены перспективы развития системы образовательных учреждений на территории города. В общей сложности в период с 2019 по 2023 год местами в детских садах будут обеспечены 1995 человек.

Светлана ЗАВАДСКАЯ