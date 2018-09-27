«Пурга» вернулась на причал

Около шести часов продолжалась операция по подъёму «Пурги» со дна Ладожского озера. Она была осложнена тяжелейшими погодными условиями. На Ладоге 22 июня был шторм в 5 баллов. Волна поднималась порой до 2,5 метра, а ветер дул порывами до 15–20 метров в секунду. Из-за такого шторма даже туристам пришлось остаться на острове Валаам, потому что корабль не рискнул выйти в рейс, чтобы доставить их домой в Санкт-Петербург.

Но поисковики в озеро вышли. В операции на воде принимали участие шесть человек, в том числе – три дайвера. Вместе с ними в озеро рискнули выйти два корреспондента с телеканала РТР, которые снимают сейчас документальный фильм про «Пургу». Экспедиция вышла в Ладогу на мощном моторном катере с водомётным двигателем. К катеру была прицеплена десантная лодка, в которой сидели дайверы. Руководил операцией вице-управляющий Национального аварийно-спасательного агентства в Санкт-Петербурге Игорь Матюк.

Корабль «Пурга» во время взрыва, который произошел 1 сентября 1942 года, раскололся на две части. Во время предварительного погружения дайверы установили, что поднять обе части не представляется возможным. В водах Ладожского озера есть грибки, которые способствуют быстрой коррозии железа. Даже под водой некоторые части судна просто рассыпались в руках у дайверов. Поэтому перед ними была поставлена задача: поднять только наиболее сохранившийся кусок от носовой части судна.

В условиях шторма дайверы произвели под водой работы по резке металла. Отрезанный кусок весил около 400 килограммов, к нему привязали надувные понтоны, и при шквальном ветре он послушно пополз за кораблем. Помимо фрагмента носовой части, со дна озера удалось достать прямоугольный бронзовый иллюминатор, сохранившийся в идеальном состоянии, керосиновый фонарь, который когда-то использовался для освещения канатного ящика, и винтовое крепление, предназначенное для крепления якоря в клюзе.

Преодолевая бурные волны, катер устремился в поселок Коккорево Всеволожского района. Там группу дайверов поджидал подъемный кран. Кран медленно, но аккуратно завершил работу, подняв прибывшую часть «Пурги» из воды на сушу.

Теперь поднятый со дна Ладожского озера фрагмент будет некоторое время находиться на базе у Игоря Матюка, где экспонат очистят и обработают антикоррозийными растворами. В дальнейшем «Пурга» займет свое место в Музее «Дорога Жизни» в Осиновце.

Людмила ОДНОБОКОВА