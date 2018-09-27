В правительстве Ленинградской области 28 сентября состоится заседание комиссии по защите прав участников долевого строительства.

Руководители градостроительного блока вместе с дольщиками и застройщиками обсудят сроки сдачи следующих объектов: ЖК «Тридевяткино Царство», ЖК «Чудеса Света», ЖК «Ленинградская перспектива», ЖК «Силы Природы», дома СУ-155 в Янино, дом ООО «Шлиссельбург», ЖК «Черничная поляна» 2 очередь, ЖК «Воронцов», дома в Свердловском городском поселении застройщика ООО «Вектор», ЖСК «ВзлетСтрой».