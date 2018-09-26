Строительство Европейского проспекта в Кудрово остановлено

Застройщик Европейского проспекта в Кудрово «Инвестторг» сорвал сроки строительства дороги. До конца этой недели правительство Ленинградской области обещает официально расторгнуть с данной компанией Соглашение о строительстве дорожной инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, уведомление о начале процедуры расторжения соглашения было направлено еще месяц назад, тогда стройкомпания обещала наверстать упущенные сроки.

«Инвестторг» должен был представить в Госстройнадзор проект дороги, прошедший экспертизу, заявление на выдачу разрешения на строительство, документы, подтверждающие собственность или аренду земельного участка под дорогой, и уведомление о начале работ. Но компания не сдержала слово. В итоге работы остановлены. При этом «Инвестторг» выставил охрану на объекте и не пускает специалистов комитета по строительству для обследования участка дороги и изысканий для продолжения строительства.

Напомним, что Соглашение о взаимодействии по созданию дорожной инфраструктуры в Кудрово было заключено между правительством области и «Инвестторгом» 19 декабря 2016 года. Компания обязалась построить до декабря 2017 года часть Европейского проспекта и проспекта Строителей. По поручению правительства 47-го региона и на основании договора аренды земельных участков под будущими дорогами Кудрово Дирекция комплексного развития территории Ленобласти в августе приступила к работам по подготовке к продлению проспектов Строителей и Европейского. Вместе с тем 23 августа подрядчик «Инвестторг» внезапно вышел на земляные работы в створе Европейского проспекта, где уже работала техника Дирекции КРТ ЛО. В ходе переговоров компания письменно обязалась выполнить соглашение до 1 сентября 2018 года.