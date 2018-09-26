Роскошный подарок получила всеволожская детвора – во внутреннем дворе у дома номер три на улице Героев появилась новая современная детская площадка, оснащенная увлекательными «аттракционами» – каруселями и качелями, горками, машинками и даже канатной пирамидой.

Игровая зона функционирует уже несколько дней, но именно сегодня состоялось ее официальное открытие, обернувшееся настоящим детским праздником – с аниматорами в ярких костюмах, задорной музыкой, конкурсами, призами и подарками.

Открытие новой детской площадки стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству администрации Всеволожского района и компании «Нокиан Тайерс». Площадка полностью построена за счет средств этой компании, и, кроме оборудования для детских игр, оснащена символической «дорожной разметкой» и «дорожными знаками», призванными приучать детей с самого раннего возраста соблюдать правила безопасности на дорогах.

Многочисленных посетителей детской площадки приветствовали глава Всеволожского района Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун и заместитель генерального директора компании «Нокиан Тайерс» Александр Уставщиков.

– Хочу выразить огромную благодарность от себя, от детей и их родителей компании «Нокиан Тайерс» за такой замечательный подарок, – сказал в своем коротком выступлении Андрей Низовский. – А к жителям близлежащих домов хочу обратиться с просьбой поддерживать здесь порядок совместными усилиями.



Светлана ЗАВАДСКАЯ



Фото Антона ЛЯПИНА