Наш очередной выпуск посвящен проблеме мусора и свалок Ленобласти. Никому не нравится мусор, тем более стихийные свалки у себя под носом. Хочется их отодвинуть подальше от дома. Мусорные полигоны хорошо бы расположить так, чтобы не было видно и смрадно. Что же надо менять, чтобы не было свалок? Нас самих? Может, наш менталитет? Или направление ветра? Давайте вместе поищем ответы на эти вопросы.

Что только не делают власти, чтобы предложить массу самых разнообразных способов переработки отходов: то расширяют круг должностных лиц, которые имеют право составлять протоколы при обнаружении тех, кто мусорит, то запускают новые полигоны переработки отходов, то узаконивают право конфисковывать транспорт нарушителей, доставляющих в регион мусорные грузы. Приветствуют даже технологии переработки опасного борщевика в этиловый спирт. Но выйдешь из дома — мусор тут как тут. Можно подумать, что лично губернатор Александр Дрозденко, вместе, например, с Ковалем, только и думают, где бы раскидать эти бытовые отходы. А ночью бегают по региону и мусорят: то в Бокситогорске, то в Дятлово, то в Брусничном, то в Гатчине. Горько это признавать, но мы сами засоряем жизненное пространство, а потом пишем жалобы. Посмотрите, как загрязнены берега некоторых водоемов в Ленинградской области, которые жители Петербурга избрали для своего отдыха. Посмотрите на количество незаконных свалок у садоводств. Это что — менталитет? Вот что об этом думает Мстислав Жиляев, инициатор волонтерского экологического проекта «Чистая Вуокса».

«Я считаю, что все заложено в культуре. Например, человек дачник, он понимает, что у него есть мусор. Он не видит бачка у себя на садоводстве, едет дальше в лес и просто выкидывает там. Культура? Культура. Если ты не видишь бачка в садоводстве, то почему не подойти к председателю и не спросить, почему их нет? И пусть он ответит, что никто не хочет скидывать деньги. Ты идешь и начинаешь со всех собирать средства. Это же внутренняя потребность тех же дачников. Это я к тому, что если мы говорим о дачных поселках, где люди платят за свет, газ и вывоз мусора и заключают договоры, то муниципалам тяжело будет объяснить, почему они закладывают цены на вывоз мусора намного больше. А ведь в летний период численность населения садоводств возрастает, а значит, и денег необходимо больше.»

Поверьте, ситуация очень сложная. Рядовая ленинградская семья ежегодно производит 900 кг бытового мусора. Только на помойку возле домов выбрасывают два миллиона тонн мусора и еще полмиллиона добавляют магазины, предприятия общественного питания и офисы. Абсолютно та же тенденция наблюдается в каждом районе Ленобласти. Но в нашем регионе есть еще одна проблема. По некоторым оценкам, население области летом увеличивается на 1 — 1,5 млн человек. Это те люди, которые приезжают по Новоприозерскому шоссе, по Выборгскому шоссе, останавливаются на своих дачах, переезжают жить за город. А ведь эти люди производят бытовые отходы. А убирать их некуда, денег на них в бюджете регионе не заложено. Юрий Шевчук, председатель региональной общественной экологической организации «Зеленый крест», также считает, что проблемы свалок возникают чаще всего из-за проблем в головах.

«Считается, что садоводы и садоводства как таковые кроме той земли, которую занимают, еще используют в среднем в пять раз больше лесной земли. Это влияние выражается в побочном лесопользовании: в сборе грибов, ягод, хвороста, а также в загрязнении этой земли. Любой человек в ходе своей деятельности образует отходы. Отходов от дачников где-то в районе 100 кг на человека в сезон, но правда, большая половина из них, около 60 кг, — органические. Остаток, где-то около 40 кг на человека, — это вещи, которые можно переработать, которые можно разделить и сдать. К сожалению, у большинства дачников нет никакого желания возиться с мусором. Им проще где-то его выкинуть поближе, чем потратить средства и время на перевозку. Это не только менталитет виноват. Мы все привыкли, что страна большая, мусора много и кто-то другой должен за нами убирать. Люди не хотят связываться с такими низменными занятиями, когда они отдыхают. Они приехали на природу, чтобы ее потреблять. Пока мы с потребительским отношением к этой природе не разберемся, пока не поймем, что все, что мы взяли от природы, надо либо отдавать назад, либо оплачивать. До тех пор у нас обязательно будут кучи мусора. Пока каждый человек не будет получать штрафные квитанции за мусор, у нас все останется по-старому.»

Можно ли исправить сложившуюся ситуацию? Можно ли сделать так, чтобы у жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти изменился менталитет? Чтобы прежде чем бросить окурок или вывалить на обочину маленькую кучку мусора, человек сто раз подумал. Мстислав Жиляев считает, что все поправимо.

Мстислав Жиляев: «Я не знаю, что такое слово менталитет. Я знаю слова культура и воспитание. Я не считаю это менталитетом. Например, вы сидите в квартире и у вас образовывается мусор, вы кидаете его на пол? Я думаю, что нет. Поймите, что мир не ограничивается вашей квартирой. Повторюсь, даже если я не вижу бачка вокруг, то я пройду метров пятьсот и найду его. Это же несложно. Все равно все изменяется в лучшую сторону. Я это вижу на своих мероприятиях. Потихоньку, не мытьем, так катаньем, все будет изменяться.»

А вот Юрий Шевчук считает, что без введения штрафов проблем не решить. И где-то редакция ivbg.ru с ним согласна.

Юрий Шевчук: «Я бы внедрил экологический налог. Каждый человек, который занимает садоводство, платил бы еще и за использование природных ресурсов. Человек ходит в лес, собирает грибы и ягоды. Это все побочное лесопользование. И за это он не платит, считая, что все это достается даром, но даром ничего не бывает. Кто-то оплачивает состояние этого самого леса. И все, что вокруг садоводства находится, должно быть в хорошем состоянии. И за это, по справедливости, должен платить тот, кто этими землями пользуется. А сейчас нет никакого налога, все бесплатно. Все можно разрушать и так далее.»

В заключение расскажем о типичной картине, по которой можно судить о нашем менталитете. Это мешки мусора в Выборгском районе Ленобласти, которые не донесли до контейнера, который даже не заполнен. До тех пор, пока такое будет повторяться, никакие законы не помогут. Мусор в голове искоренять надо.