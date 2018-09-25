Сегодня глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский принял участие в торжественной церемонии открытия нового стадиона на территории Школы № 4 города Всеволожска. В церемонии также приняли участие депутаты областного Законодательного собрания и городского совета депутатов. Многофункциональный спортивный объект был возведен всего за несколько месяцев, средства на его строительство в размере 11 миллионов рублей были выделены из районного бюджета.

Новый стадион включает в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, спортивные снаряды и другое оборудование, необходимое для проведения уроков физкультуры, различных соревнований и турниров.

– Мы уверены, что для нашей школы, являющейся лидером в молодежной спортивной жизни района, этот универсальный стадион станет дополнительным стимулом для новых побед и достижений, – отметил директор Школы № 4 г. Всеволожска Валерий Первутинский. – Огромная благодарность районным властям и, конечно, строителям за такой замечательный подарок в начале учебного года.

В рамках церемонии ученикам, достигшим лучших спортивных результатов, были вручены знаки ГТО и почетные грамоты.

Глава районной администрации Андрей Низовский, обращаясь к участникам церемонии, предложил сократить торжественную часть, так как в день открытия на новом стадионе должны состояться три турнира – футбольный, баскетбольный и волейбольный.

– Очень рад за вас, ребята, – сказал на прощание школьникам Андрей Низовский, – Желаю вам отличных успехов учебе и спорте!

Также глава районной администрации отметил, что стадион должен быть доступен не только для учащихся школы, но и для жителей города – во внеурочное время и в соответствии с графиком работы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА