В преддверии Дня пожилого человека, который Россия отметит 1 октября, во Всеволожском центре культуры и досуга прошел яркий спортивный праздник, подготовленный Советом ветеранов микрорайона Котово Поле.

В непростых состязаниях на скорость, ловкость, выдержку и интеллект приняли участие четыре команды – «Улыбка», «Радуга», «Вымпел» и «Неугомонные». Ветеранская спартакиада включала в себя семь видов соревнований и конкурс капитанов, где лидеры команд проявили чудеса меткости в метании дротиков.

– Вы – те люди, которые показывают молодежи, да и всем нам, как надо идти по жизни, двигаться энергично и неустанно, – с такими словами к участникам спортивного праздника обратилась депутат Всеволожского городского совета депутатов Марианна Шевченко. – Я от всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, а главное – чтобы в ваших сердцах горел огонь любви и искренней дружбы.

В результате подсчета всех набранных баллов компетентное жюри признало победу команды «Вымпел», в которую вошли жители улиц Василеозерской и Героев. Капитан команды Виктор Петрович Евстафьев отметил, что такие праздники помогают пожилым людям не только оставаться в хорошей физической форме, но и вспомнить свою комсомольскую юность и октябрятско-пионерское детство.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА