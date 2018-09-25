Студент Всеволожского агропромышленного техникума стал победителем конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

В минувшую субботу состоялся заключительный этап II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». Лауреаты и победители проекта прибыли на торжественную церемонию награждения в резиденцию полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В этот день в «Красном зале» чествовали победителей, а также их педагогов и наставников. Это 36 детей и 36 взрослых из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Никита Суслов, учащийся Всеволожского агропромышленного техникума, набрал наибольшее количество баллов на окружном этапе конкурса среди воспитанников профессиональных образовательных учреждений Ленинградской области.

В 2018 году на конкурс, проводимый при поддержке аппарата полномочного представителя главы государства, поступило свыше четверти миллиона работ. В результате было определено по одному лауреату от каждого региона и по одному победителю в каждой возрастной группе. Стратегическое партнерство «Северо-Запад», учреждённое всеми регионами округа, выступило оператором конкурса.

Полномочный представитель главы государства Александр Беглов вручил лауреатам и наставникам дипломы и благодарственные письма, а также ценные подарки. Школьники и студенты получили в память о победе в межрегиональном проекте «Я – гражданин России!» серебряные ручки в качестве признания их литературного таланта и гражданской позиции; педагогам-наставникам были вручены подарочные издания с видовыми фотографиями Петербурга.

По окончании церемонии лауреаты отправились на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. Также они получили уникальную возможность присутствовать при традиционном полуденном выстреле пушки с Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости. Окончанием дня стало посещение государственного Музея-заповедника «Петергоф».