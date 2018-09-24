Завтра, 25 сентября, состоится торжественное открытие детской игровой площадки во дворе дома 3/1 на улице Героев во Всеволожске, которую построило предприятие «Нокиан Тайерс».

Накануне радостного события мы поговорили с начальником управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства районной администрации Романом Панфиловым:

– Почему «Нокиан Тайерс» решил построить эту детскую площадку?

– Эта площадка – подарок предприятия к 55-летию Всеволожска, которое мы отмечаем в 2018 году. Обсуждалось несколько территорий, но в конце концов было принято решение благоустроить старую игровую площадку на улице Героев возле дома 3/1, рядом с которым находится новый детский сад.

– Она будет передана в дар городу?

– Да, площадку передадут на баланс районной администрации.

– Сколько всего было проектов?

– Были разные варианты, но этот нам понравился больше всего. На площадке дети смогут не только играть, но и знакомиться с правилами дорожного движения: есть дорожные знаки, разметка.

– Как будет обеспечиваться сохранность площадки?

– Ремонтом будет заниматься Всеволожская управляющая компания, а смотреть за тем, чтобы подростки бережно обращались с ней, – вопрос к родителям. Детей надо воспитывать. Вот пример: на улице Вокка сделали новую игровую площадку. Подростки 14–16 лет облюбовали качели «Ромашка», набивались по нескольку человек и быстро сломали их.

– Сколько лет может прослужить новая площадка на улице Героев?

– Гарантийный срок стандартный – пять лет, покрытие должно прослужить 10 лет.