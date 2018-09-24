Станислав Щукин, президент Федерации гольфа в Ленинградской области, возглавляющий ассоциацию детского гольфа, открыл во Всеволожске секцию по детскому гольфу, в которой сейчас занимаются около 50 мальчишек и девчонок школьного возраста. В августе 2018 года воспитанник этой секции Иван Каменев победил на первенстве Ленинградской области среди мальчиков 2004–2008 годов рождения. Теперь Станислав Щукин занялся новым проектом. Он решил прививать интерес к занятиям гольфом у детишек начиная с детского сада.

Так, во Всеволожске, в Детском саду № 6, были обустроены 3 лунки для занятий гольфом у детей средних и старших групп.

Но настоящей сенсацией стало полноценное игровое поле на 9 лунок в Детском саду № 31 города Гатчины. Теперь дети начиная с 3 лет занимаются гольфом прямо в детском саду под руководством инструктора. И, возможно, кто-то из этих ребят спустя много лет будет представлять нашу страну на Олимпиаде, потому что с 2016 года гольф стал олимпийским видом спорта. Причём у этого вида спорта – широкий возрастной диапазон. Заниматься им можно начиная с 2 лет а выступать на соревнованиях вплоть до 65 лет.

Как выяснилось, больше нигде в мире нет детских садов, в которых дети в процессе пребывания в учреждении без родителей смогли бы обучаться гольфу. А тем более – на полноценном поле, где представлено 9 лунок. И поэтому инициатива Станислава Щукина оказалась первой и пока единственной в мире.

21 сентября корреспонденты газеты «Всеволожские вести» посетили в Гатчине первое в мире гольф-поле для самых маленьких. Подробности читайте в одном из ближайших номеров газеты.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА

