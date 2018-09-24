Электронную систему записи детей в детсады Ленобласти усовершенствуют.

Об этом 21 сентября на встрече с родителями детей дошкольного возраста рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. В дискуссии также принимали участие руководитель администрации Всеволожского района Андрей Низовский, его заместитель по социальному развитию Светлана Хотько, председатель комитета по образованию района Ирина Федоренко, другие районные и областные чиновники. Отметим, что время встречи было предложено родителями, которые обсуждали этот вопрос в социальных сетях.

– Сегодня многих интересует электронная система очередности, – отметил Сергей Тарасов. – Некоторые жалуются, что очередь в детсады идет вспять. Это не так. Просто получается, что при открытии новых дошкольных учреждений в системе учета меняется очередность. Поэтому возникает неразбериха. Для того чтобы упорядочить ситуацию, с будущего года каждый родитель при регистрации получит единый номер учета, который позволит родителям отслеживать свою очередь. Кроме того, появится отдельная очередь для льготников.

По словам Сергея Тарасова, для решения проблемы в зоне интенсивной жилой застройки ведется активное строительство социальных объектов, а также капремонт недвижимости, предназначенной для детсадов. Кроме того, реализуется программа «Социальные объекты в обмен на налоги». В первом полугодии нынешнего года в Мурино было построено четыре детсада, а до конца 2018-го в эксплуатацию сдадут еще пять дошкольных учреждений.

– Почему очередь не движется вперед? – возмущались родители. – Как получается, что мы постоянно отодвигаемся не на десять – двадцать человек назад, а с 148-й позиции оказываемся на 240-й?!

Председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко постаралась расставить все точки над i. Она отметила, что до конца 2018 года освободится 700, а в 2019-м еще 600 мест, что позволит упорядочить ситуацию.

– Очередь меняется из-за того, что, не получив место в детсаду на первое сентября, ребенка автоматически переносят в уже составленные списки 2019 года, где числятся ранее зарегистрированные дети, – подчеркнула Ирина Федоренко.

– Сегодня непонимание с очередностью возникает из-за того, что людям непонятна система электронной очереди, – отметил Андрей Низовский. – Однако действующая система разработана в рамках федеральной программы. Думаю, что родителям необходимо подробно объяснить все, тогда не возникнет вопросов.

Ирэн ОВСЕПЯН