Во Всеволожском районе набирает популярность проект «Бабушка на час»

Проблема нехватки мест в детских садиках очень актуальна, на помощь молодым родителям поспешили активные пенсионеры. При поддержке комитета по труду и занятости Ленинградской области и администрации Всеволожского района общественная организация «Диалог поколений» уже второй год реализует проект «Бабушка и дедушка на час».

С одной стороны, проект помогает трудоустроиться пожилым людям, с другой – выходить на работу родителям. Для того чтобы воспользоваться полезной услугой, семьям достаточно подтвердить, что их дети зарегистрированы в очереди на получение мест в детских садах, а также быть прописанными во Всеволожском районе.

Принципиальная позиция «Бабушки на час» – ни один родитель не услышит от своего помощника никаких советов по воспитанию, безоценочная помощь.

Все бабушки и дедушки, участвующие в проекте, как и воспитатели в детских садах, проходят обязательное медицинское обследование.