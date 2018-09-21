В Санкт-Петербурге с 24 сентября по 3 октября пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018». Ленинградскую область на конкурсе будет представлять учитель английского и немецкого языка Гимназии города Сертолово Анастасия Поспелова. Ее девиз: «Убеди ученика «ЗАЧЕМ», и он найдет способ «КАК».

Символический старт федеральному этапу конкурса будет дан 22 сентября в 12.00 в Петропавловской крепости. В честь лучших учителей страны прозвучит полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона.

85 лучших педагогов со всей России, победители региональных конкурсов педагогических достижений, соберутся в Санкт-Петербурге для того, чтобы побороться за звание «Учитель года России» и главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан.

Самых ярких и талантливых представителей региональных систем образования ждет серия конкурсных испытаний, по итогам которых будет определена пятерка призеров, а они, в свою очередь, поборются за главный приз конкурса. Имя обладателя Большого хрустального пеликана и звания «Учитель года России» будет объявлено 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

Напомним, в минувшем году Большой хрустальный пеликан – символ Всероссийского конкурса – принёс не только победу петербургскому учителю Илье Демакову, но и право проведения финала конкурса в Санкт-Петербурге.