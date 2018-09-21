Второй гражданский форум некоммерческих организаций Всеволожского района пройдет под эгидой Года туризма. Мероприятие планируется провести в январе будущего года.

– Так как 2018 год в Ленинградской области был объявлен Годом туризма, общественники Всеволожского района решили не оставаться в стороне от этой важной темы, – говорит председатель Общественной палаты района Виктор Рожнов. – Сегодня просто необходимо детально рассмотреть картину, связанную с развитием отрасли. Для этого нужно тщательно проанализировать нынешнее состояние этой сферы и возможные экономические перспективы. Делать это надо в тандеме с теми, кто связан с туристической деятельностью, а также специалистами районной администрации. На очередном гражданском форуме, который пройдет в январе, мы планируем рассмотреть вопрос создания реестра достопримечательностей района. Ведь некоторые его жители не знают о многих интересных местах.

По словам Виктора Рожнова, именно с этой целью Общественная палата решила провести ряд экскурсий по достопримечательностям района. Первым пунктом тура стал Музей завода им. Морозова.

– Меня удивило, сколько труда было вложено в развитие, сохранение и приумножение экспозиции, – делится впечатлениями собеседник. – Хочется особо отметить работу директора музея – Любови Богомоловой, которая вложила сюда душу. Очень рекомендую всем, кто не был здесь, приехать в этот уникальный музей. Туризм – это не только посещение красивых мест, но и знакомство с историей.

Ирэн ОВСЕПЯН