Власти Ленинградской области отклонили повышение тарифа на капремонт на 90%.

По мнению главы 47-го региона Александра Дрозденко, если бы на протяжении последних лет к работе Фонда капитального ремонта не было замечаний как по существу выполняемых работ, так и по организации процесса, возможно, такое увеличение было бы оправданным:

– Я категорически против практически двукратного роста тарифа, поскольку на настоящий момент Фонд не доказал жителям эффективность своей работы. Для увеличения платы за капремонт необходимо провести предварительные консультации с главами муниципальных образований и рассматривать повышение платы не более чем на 30 процентов.

Александр Дрозденко предложил утвердить тарифы на капремонт на октябрьском заседании правительства.