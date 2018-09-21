Для школьников Северо-Запада открылась Академия цифровых технологий

В четверг, 20 сентября, в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны состоялось торжественное открытие Академии цифровых технологий. Почти 2000 детей уже записались на занятия в постоянных группах по различным направлениям. Поступить в Академию могут школьники, не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области и других регионов Северо-Запада.

Экскурсию для гостей и журналистов провел директор учреждения Дмитрий Ковалев. Он рассказал, что все курсы в Академии проводятся в рамках различных лабораторий. Лаборатории объединены в кластеры. На первом этапе в Академии цифровых технологий будут развиваться 8 кластеров: «Аддитивные технологии», «БиоХимТех индустрия», «Техноиндустрия», «Индустрия промышленного дизайна», «AR/VR-индустрия», «IT-индустрия», «Медиаиндустрия», «Фэшн-индустрия».

В этом году будет идти обучение более чем на 60 курсах, в том числе: «Школа юного инженера», «Робототехника», «Программирование», «Компьютеры и сети», «Художественное 3D, VR/AR», «Электроника», «Инженерное 3D моделирование и прототипирование», «Ремонт и обслуживание транспортных средств», «Промышленный дизайн», «Лаборатория детского кино», «Детский медиацентр», «Детский центр аудиовизуальных технологий», «Мехатроника», «Беспилотные летательные аппараты», «Микроэлектроника», «Электротехника», «Экстремальная робототехника» и другие.

Как сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга, Академия оснащена для реализации образовательных программ самым современным оборудованием – мощными компьютерами, станками с ЧПУ, наборами конструкторов для моделирования и робототехники, всевозможными инструментами и многим другим. На оснащение учреждения из бюджета Санкт-Петербурга было выделено более 300 млн рублей.

Воспитанниками Академии станут учащиеся школ Санкт-Петербурга и регионов Северо-Западного федерального округа в возрасте 6–18 лет. На сегодняшний день зачислено уже около двух тысяч детей, а в перспективе планируется обучать до пяти тысяч детей.