Бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность

Большая часть областного бюджета на ближайшие три года будет потрачена на образование, здравоохранение и социальную защиту населения.

Сегодня, 20 сентября, правительство 47-го региона одобрило проект бюджета на 2019–2021 годы, в середине октября документ будет вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Ленобласти. Планируется, что расходная часть главной финансовой сметы составит 120 млрд 356 млн 648 тысяч рублей, а доходная – 113 млрд 845 млн 818 тысяч рублей.

На образование будет направлено 30,6 млрд рублей, здравоохранение – 22,3 млрд рублей, социальную защиту населения – 16,9 млрд рублей.

– По поводу прозрачности бюджета отмечу, что главная финансовая смета города принимается с учетом общественных слушаний, – отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Все заинтересованные лица могут получить доступ к документу. В свою очередь на исполнителей бюджета возложена особая ответственность. Каждый бюджетный рубль должен работать эффективно, и каждый житель области должен видеть перемены к лучшему.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в 2020 году доходы бюджета вырастут до 119,7 млрд рублей, расходная часть составит 125,1 млрд рублей. По прогнозам на 2021 год, бюджет области превысит 120,5 млрд рублей, расходы будут не больше, чем 122,5 млрд рублей.