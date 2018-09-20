Учащихся 6–11 классов школ Ленинградской области приглашают к участию в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда».

Основные цели Олимпиады – стимулирование интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности и развитие интереса к будущей профессии.

Кроме общеобразовательных предметов (русский язык, физика, математика, обществознание, история), участники выполняют проектные задания. Суть проектной работы заключается в предложении и расчетном обосновании одного наилучшего конструкторско-технологического предложения.

Школьники – победители олимпиады – могут поступать в вуз на льготных условиях, это право сохраняется за ними в течение четырех лет.

График проведения олимпиады размещен на сайте: http://zv.susu.ru

Отборочный этап МИО «Звезда» в 2018/19 учебном году начнется с 5 ноября 2018 года. Этап проводится в очном и интернет-режиме.