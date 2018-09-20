21 сентября в 19.00 в Муринском центре образования № 1 пройдет встреча представителей комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, специалистов профильных комитетов администрации Всеволожского района с жителями Муринского сельского поселения.

Встреча посвящена вопросам развития образования и вводу в эксплуатацию новых детских садов и школ. Мероприятие состоится по адресу: пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 9, корп. 3. Приглашаются все желающие.