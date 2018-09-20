Компания Sew-Eurodrive («Сев-Евродрайф») инвестировала 35 миллионов евро в строительство завода приводной техники. Предприятие намерено увеличить производственные мощности и укрепить позиции на российском рынке.

– Новый «Центр приводной техники Сев-Евродрайф» разместился на участке площадью 45 тыс. кв. м недалеко от торгового комплекса «МЕГА Парнас» и спортивного гипермаркета, – информирует специалист по маркетингу компании Наталья Шибанова. – Строительные работы, генеральным подрядчиком которых выступила петербургская компания Step, начались в 2017 году. Сейчас компания АО «Сев-Евродрайф» арендует под сервисный центр и сборочный цех около 3 тыс. кв. м у «НИИ Точной механики» на пр. Непокоренных, 47.

– Переезд на новую площадку позволит увеличить производственные мощности в три раза, – говорит генеральный директор АО «Сев-Евродрайф» Владимир Золотарев. – Наша продукция является индикатором экономики, поскольку используется практически во всех отраслях – транспорт, логистика, автомобильная и пищевая промышленность, производство строительных материалов, фармацевтика, переработка древесины и многие другие.