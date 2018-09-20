ЖК «Созвездие» в Мурино будут сдавать поэтапно. Часть дома введут в эксплуатацию в ноябре, оставшиеся секции – до конца года.

Вчера, 19 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с пайщиками и руководством компании «Навис». Застройщик представил дорожную карту сдачи домов до конца текущего года. По словам генерального директора компании Александра Львовича, часть дома будет сдана до 10 ноября, вторая, с детским садом, до Нового года. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, контроль за сдачей проблемного объекта будет вестись в ежедневном режиме.

– Мы будем рассматривать документы компании в максимально короткий срок, сразу указывать на ошибки и консультировать, как их исправлять, чтобы «Навис» максимально быстро получил разрешение на ввод домов, – дал поручение Госстройнадзору глава региона.

Напомним, ЖК «Созвездие» строится в Мурино, 900 человек уже более трех лет ждут своих квартир.