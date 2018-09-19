Решать проблему строительства детсадов в пригородных новостройках Ленинградской области предложили по-новому. Вместо того чтобы выкупать дошкольные учреждения, правительство предлагает застройщикам возводить частные детсады. В свою очередь компенсацию родителям в виде софинансирования выделит региональный бюджет.

– В бюджете Ленинградской области предусмотрена компенсация для родителей при открытии частного детсада в сумме от 6,5 до 11 тысяч рублей, – отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко. – Эта мера предусмотрена для поддержки родителей, проживающих в пригородах Петербурга, где развернулось массовое жилищное строительство. Недавно в ходе проведенного исследования было выявлено, что содержание одного ребенка в частном детсаду обходится примерно в 22 тысячи рублей. Учитывая это, было предложено увеличить софинансирование до 18 тысяч рублей.

По словам губернатора, для этого необходимо, чтобы детсад имел лицензию.

– Иногда бывает так, что некоторые дошкольные учреждения завуалированы под группы временного содержания детей, – отметил Александр Дрозденко. – Мы со своей стороны готовы поддержать застройщиков и лояльно подойти к выдаче лицензий. Кроме того, в таких детсадах условия более гибкие. Если эта система заработает, большинство родителей инициативу одобрят. Главное, чтобы все было оформлено документально. У нас в этом году была заложена немалая сумма на компенсацию детей в частных детсадах, но, к сожалению, эти средства были мало использованы. Например, последние четыре детсада, которые открылись в Буграх и Мурино, так и не получили лицензий. Сейчас мы через родителей стараемся повлиять на них.

Ирэн ОВСЕПЯН