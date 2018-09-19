Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел в Тихвине в минувшие выходные. Самую большую копилку медалей собрали участники из Всеволожского района.

На старт вышли студенты ЛГПУ имени А.С. Пушкина, ветераны спорта, служащие различных учреждений Тихвинского района. Украшением соревнования стали 400 профессиональных спортсменов из 13 муниципальных образований Ленинградской области. Участникам «Кросса нации» были предложены разные дистанции: 1, 4, 6, 8 и 12 километров.

В забеге «Академический» приняли участие члены правительства Ленинградской области, тихвинские депутаты и представители органов местного самоуправления. Среди бежавших были даже два французских чиновника из города-побратима Эрувиль-Сен-Клер. Для самых маленьких организовали забег, в котором участвовали воспитанники детских садов. А всего более 1 000 человек пробежали по главным улицам Тихвина.

Всеволожский район стал лидером по числу победителей среди муниципальных образований Ленинградской области. Сергей Лукин, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, марафонец 1975 года рождения, стал победителем на дистанции 4 километра среди мужчин. Вячеслав Зуев, мастер спорта по лыжным гонкам 1982 года рождения, завоевал второе место на дистанции 4 километра среди мужчин. Его сын, Артём Зуев 2009 года рождения, завоевал первое место на дистанции 1 километр. Вячеслав и Артём Зуевы проживают в поселке Токсово.

На дистанции 4 километра среди женщин первое место завоевала Ольга Савойская – инструктор по скандинавской ходьбе из города Всеволожска. Среди юношей на дистанции 8 километров победителем стал воспитанник тренера Дмитрия Березина на отделении лыжных гонок в Токсово – Максим Кочетков 2001 года рождения. Серебряную медаль на этой дистанции завоевал также воспитанник Дмитрия Березина – Владислав Клевцов 1999 года рождения.

Наши спортсмены набрали на «Кроссе нации» 480 очков. А так как данное соревнование пошло в зачет по Сельским спортивным играм Ленинградской области, то в легкой атлетике на Сельских спортивных играх 2018 года наш район теперь вышел на первое место.

Людмила ОДНОБОКОВА