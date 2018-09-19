В этом году на программу «Комфортная среда» из бюджета был выделен один миллиард рублей. Проект оказался достаточно перспективным, поэтому было принято решение об увеличении его финансирования до 1,5 млрд рублей.

Об этом сегодня, 19 сентября, на Совете по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Хотелось бы порекомендовать районным властям, чтобы они больше внимания на конкурсах уделяли местным компаниям, – отметил губернатор. – Построить детскую площадку или парк вполне под силу представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Ленобласти или в районе. Зачем нам привозить компании из других регионов, когда у нас хватает и своих предпринимателей, которые готовы и могут успешно работать с госзаказами?! Рекомендую местным властям проанализировать эту ситуацию. Давайте разработаем вместе новые правила для участия в конкурсах, отдавая приоритет нашим предпринимателям.

Кроме того, губернатор отметил, что зачастую «бывают случаи, когда победителями аукционов становятся предприниматели, которые связаны родственными отношениями с некоторыми заинтересованными лицами».

– Мы не допустим такой несправедливости, такие случаи надо пресекать на корню, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

