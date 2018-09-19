Ленинградская область улучшила свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Об этом сегодня, 19 сентября, на Совете по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Площадкой для проведения мероприятия стала территория Балтийской промышленной компании. Сегодня это предприятие занимает лидирующие позиции на российском рынке станкостроения.

– В нынешнем году в рейтинге самых привлекательных для инвестиций регионов, составленному по опросу предпринимателей, мы поднялись на двенадцатую строчку, – отметил, выступая на Совете, Александр Дрозденко. – Это отличный результат. Эксперты, составившие список, признали, что Ленинградская область – благоприятный регион для ведения предпринимательской деятельности. Основаны эти данные на оценке состояния бизнес-регулятора, мерах поддержки малого и среднего бизнеса. О благоприятной тенденции в сфере инвестиционной привлекательности говорят и цифры по капиталовложениям. В прошлом году инвестиции в основной капитал составили более 338 млрд рублей, что на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По словам Александра Дрозденко, чтобы удержаться в рейтинге, необходимо не просто двигаться вперед, а бежать.

– Мы достаточно амбициозны и готовы работать с удвоенной энергией на благо экономики, – признался губернатор. – Правительство продолжает работать над совершенствованием законов, направленных на развитие предпринимательства. Для устранения бюрократических проволочек открываются МФЦ для бизнеса. Здесь деловые люди могут получить весь перечень необходимых услуг в рамках единого окна.

– Сегодня основная задача – решение проблем, связанных с обеспечением добросовестной конкуренции, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной привлекательности Дмитрий Ялов. – Создание равных условий для всех предпринимателей – ключевая цель экономического развития региона. Зачастую бизнесменов интересуют не вопросы финансовой помощи, которую готово оказать государство, а рынки сбыта и участие в госзакупках.

Участников инвестсовета также проинформировали о недавней поездке большой группы областных предпринимателей в Республику Крым. В бизнес-туре приняли участие представители малого и среднего бизнеса. По итогам достигнута договоренность о поставках поваренной соли из Крыма в 47-й регион.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

