В минувшую субботу на пятом юбилейном фестивале «Россия – созвучие культур», который проходил в Приозерске, главе районной администрации Андрею Низовскому передали его символ – деревянную ладью. Следующий этнопразднике состоится во Всеволожске в 2019 году.

– Фестиваль изначально был организован для того, чтобы рассказать ленинградцам о проживающих на нашей земле народностях и национальностях, – отметил на открытии фестиваля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – И я благодарен организаторам, потому что за пять лет нам удалось привлечь не только своих участников, но и представителей всех регионов Северо-Западного федерального округа, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

– Ежегодный этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур» – масштабный проект, реализуемый в Ленинградской области, – отмечает руководитель Дома дружбы Всеволожского района Екатерина Еременко. – Направлен он на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей. Первый фестиваль состоялся в 2014 году в городе Тосно, затем его проводили в Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору и Приозерске.

Как отметила Екатерина Еременко, в этом году каждая делегация подготовила подарок, отражающий все достоинства и примечательные особенности своего района и региона, в виде картин, выполненных в разных стилях – от фотоколлажа до вышитого полотна.

– С помощью подготовленных делегациями изображений было создано многоцветное панно, а дополнили картины творческими презентациями, – подчеркнула собеседница. – Изюминкой презентации Всеволожского района стало выступление под цыганскую композицию «К вам приехал, к вам приехал…» Представили ее Образцовый коллектив ансамбль цыганской песни и танца «Красная роза» и Лесколовский дом культуры под руководством Розалии Штукатуровой и Валентины Михай.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти

