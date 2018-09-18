Это значительное событие не только в масштабах города Всеволожска и нашего района, но и для всей образовательной системы Ленинградской области. Основанная на заре революции, в таком далеком для нас 1918 году как Всеволожская школа 1-й ступени, она стала затем Всеволожской средней школой № 1, а в 1996 году одной из первых в Ленинградской области, да и в стране получила престижный статус лицея. А отмечать дату по новой традиции будут 19 октября, в день образования в давние времена Пушкинского лицея, – так уж здесь повелось.

Познакомившись с новейшей историей этого замечательного во многих отношениях учебного заведения, поговорив с учителями и с учениками – нынешними и вчерашними, уходишь из школы с названием «Лицей № 1» города Всеволожска с многогранным чувством удивления, восхищения и сожаления, что тебе не посчастливилось здесь учиться. Не ты слушал, затаив дыхание, к примеру, уроков преподавателя математики заслуженного учителя РФ Елены Михайловны Крымцовой, не ты постигал тайны «волшебницы химии» у Веры Ивановны Гребенщиковой и не ты забывал обо всем на свете на уроках рисования у Татьяны Сергеевны Прокофьевой.

Редакция нашей газеты решила посвятить вековому юбилею этого учебного заведения серию материалов. Это – первый. О том, с каким настроем встречает педагогический коллектив одного из лучших учебных заведений области свой 100-летний юбилей, какие видят перспективы дальнейшего развития, рассказал директор муниципального образовательного учреждения города Всеволожска «Лицей № 1» С.Е. Федулов.

КОРР. Сергей Евгеньевич, во-первых, конечно, – с началом нового учебного года вас и всех педагогов лицея. Будем уж так по привычке его называть, хотя в соответствии с новым законом об образовании у нас в стране теперь нет ни лицеев, ни гимназий. Но школа номер один города Всеволожска остается первой и по статусу, и по званию, и по дате образования.

С.Е. ФЕДУЛОВ. Спасибо за поздравление. Но я думаю, что о таких давних страницах истории школы, в которую вместилось всё, чем жила наша страна, расскажут ветераны. Это и становление советского образования после революции, и то, как уходили от школьного порога наши мальчики на фронт в годы Великой Отечественной, и как работала школа во время войны – всё, в том числе как наш великий, я считаю, предшественник, директор Михаил Арсентьевич Петриашвили строил здание новой школы, где сейчас находится Всеволожская районная администрация на Колтушское шоссе. А потом – новая страница, и эта школа, построенная заново в 1976 году…

Практически вся моя работа и жизнь на протяжении 20 лет связана с этим учреждением, когда на базе школы № 1 и был открыт лицей. Я считаю, это произошло исключительно благодаря творческой энергии, педагогическому таланту нашего тогдашнего директора, заслуженного учителя России Тамары Ивановны Семеновой. Должен сказать, что она и меня привела на работу в этот лицей, и я долгие годы проработал здесь под ее руководством в качестве заместителя по учебно-воспитательной работе. И преподавал, конечно, свою любимую математику. В этом статусе, то есть учительском, у меня семь выпусков учеников здесь, в нашем лицее, а до того – шесть выпускных классов в Колтушской СОШ. Кстати, Тамара Ивановна была ведь и моим классным руководителем в Морозовской средней школе, которую она сама в свое время окончила.

КОРР. То есть преемственность поколений, как говорится, налицо. И формула: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого учиться,» – в действии.

С.Е. ФЕДУЛОВ. Да, о том, насколько эта формула в действии, мы еще поговорим. А возвращаясь к истории нашей школы, то есть созданию лицея, вспомним: Тамара Ивановна всегда хотела придать какой-то новый творческий импульс всему коллективу. Идея создания лицея была совершенно новой не только для Ленинградской области, но и для страны. И, конечно, команда под руководством нашего директора прошла серьезный путь к этому статусу. И мы как были, так и остались единственными в районе. К сожалению, по новому закону об образовании и лицеи, и гимназии упразднены. Часто нам задают вопрос: мол, а вывеска-то у вас осталась! Осталась не только, к счастью, вывеска. Остались лицейский дух, педагогический коллектив, ответственный подход ко всему, чем мы занимаемся. Наконец, остались все лицейские образовательные программы, которые мы реализовываем, то есть углубленное изучение отдельных предметов. Никто от этого не отказывался, никто от нас этого отказа не требовал. Так что мы, имея название «Лицей», полученное в свое время на совершенно законных основаниях, по новому закону об образовании входим в категорию школ с углубленным изучением отдельных предметов.

Но все традиции, которые были заложены двадцать с лишним лет назад, мы бережно сохраняем, потому что, по моему убеждению, ломать всегда проще, а вот создать нечто принципиально новое, опережающее время, – это задача не всем под силу. Тамаре Ивановне Семеновой это удалось. Мы и сегодня этих своих позиций не утратили, потому что работает система, основанная на традициях, на замечательном педагогическом коллективе, которым я очень горжусь и очень им дорожу.

КОРР. Сергей Евгеньевич, я помню времена, когда, чтобы записаться в класс первоклашек к некоторым вашим педагогам, например к Ирине Михайловне Голохвастовой, очередь из родителей, бабушек и дедушек выстраивалась с ночи…

С.Е. ФЕДУЛОВ. Мы гордимся такими педагогами. И ещё тем, что много бывших выпускников лицея работают здесь. Наша выпускница Валентина Александровна Экземплярова – сейчас она мой заместитель по учебно-воспитательной работе в начальной школе. Юлиана Евгеньевна Рослякова – прекрасный педагог. У нас работает ряд учителей, заслуженных и любимых всеми поколениями учеников, которые создали славу лицея. Елена Михайловна Крымцова и Любовь Марковна Каменецкая, два заслуженных учителя России, они стояли у истоков создания классов физико-математической направленности. К сожалению, Любовь Марковна ушла из жизни, а Елена Михайловна продолжает трудиться. Если бы не они, то не было бы этого профиля физико-математического, они собирали информацию по крупицам, формировали программы и разрабатывали методики, и именно он обеспечил славу нашему учебному заведению. А потом уже появился и научный профиль – благодаря Светлане Ивановне Яськовой, которая является моим заместителем по УВР и остается прекрасным педагогом.

Не могу не назвать хотя бы еще несколько фамилий: такие учителя, как преподаватели химии – Вера Ивановна Гребенщикова, физики – Наталья Геннадьевна Богданова, русского языка и литературы – Светлана Александровна Гагушина и Наталья Ивановна Никитина. Они обеспечивают такой высокий уровень преподавания, что у нас один из самых высоких по области балл по сдаче ЕГЭ и огромное число медалистов и отличников. Наши выпускники поступают в лучшие вузы страны, становятся прекрасными специалистами в разных сферах.

КОРР. Среди ваших выпускников люди, которыми гордится не только наша всеволожская земля, но и страна. Например, олимпийский чемпион, легендарный лыжник Владимир Белоусов. Или руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.

С.Е. ФЕДУЛОВ. А ещё Герой Советского Союза Н.А. Корсаков, доктор медицинских наук, профессор С.М. Михайлов, известный врач-онколог О.А. Гончарова, ваша коллега, журналист Яна Подзюбан. Повторюсь: 16 выпускников лицея сейчас работают или работали в стенах родной школы, а многие педагоги имеют государственные награды.

КОРР. Я помню, как выглядела Доска Славы лицея, помню еще с тех времен, когда директором была Т.И. Семенова. Кажется, лицей, то есть школа, собрал все награды страны, а ученики стали победителями всех возможных олимпиад… Что надо делать, чтобы не только оставаться на этом уровне, но и двигаться вперед?

С.Е. ФЕДУЛОВ. Девиз нашего лицея: «Личный успех – пол-успеха, общий успех – настоящий успех». Да, в 1998 году лицей был признан победителем во Всероссийском конкурсе «Школа года», в 2000 году – победителем Конкурса Правительства Ленинградской области по качеству. В 2004 году мы стали дипломантом Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» в номинации «Управление качеством образования», 2006 год был ознаменован победой в национальном проекте «Образование», а в 2009 году – победой в региональном конкурсе «Школа года». Мне было очень приятно присутствовать на собрании шестерки лучших школ Ленинградской области по Олимпиадному движению в нашем большом Университете СПбГУ. Вот эти два года мы только 1 и 2 места занимаем в муниципальном туре во Всероссийской олимпиаде школьников.

Что за этим стоит? Колоссальный труд учителей и учеников. Потому что некоторые ведь думают как? А, они в лицей ведут отбор из особо одаренных детей. Ничего подобного. Хотя жаль бывает, что мы вынуждены отказать в приеме и в самом деле талантливому ребенку только потому, что он живет и прописан где-то в другом месте, сейчас ведь школа ведет прием детей «по прописке».

Так вот, если вы заглянете в нашу школу после занятий, то есть в три, в четыре часа, то увидите, что многие учителя и не думают покидать эти стены. Педагоги ведут дополнительные, внеурочные занятия с детьми по своим предметам, давая дополнительные и углубленные знания, которые не предусмотрены обычной школьной программой. Они тратят на это свое личное время, порой, к сожалению, это даже никак не оплачивается. Почему, спрашивается? Потому что есть такие понятия, как профессиональная гордость, амбиции, нежелание сдавать своих позиций и держать ту самую высокую планку нашего образовательного учреждения. Я же говорю – в коллективе живет лицейский дух. Он порой творит чудеса.

КОРР. Сергей Евгеньевич, трудно, наверное, быть директором такого учебного учреждения? И во сколько часов, кстати, вы сами уходите с работы?

С.Е. ФЕДУЛОВ. (смеется) Если я по какому-то удивительному стечению обстоятельств оказываюсь дома в семь часов вечера, то порой сам не понимаю, как это могло произойти! Раньше семи я из школы не ухожу, бывает, задерживаюсь до девяти и даже десяти часов вечера. Позже 8 утра я в школу не приезжаю. Наверное, приезжал бы раньше, но я живу в Старой деревне, это Колтуши, и просто раньше нет автобуса. Хорошо, что жена у меня – тоже педагог, и она прекрасно знает, по каким законам живет директор школы. Думая сначала о деле… Зона ответственности, конечно, у директора такого учебного учреждения – огромна. Начиная от формирования того же учебного процесса и завершая строительными работами.

Наша школа построена на месте старого, еще деревянного здания. По тем временам это было очень красивое, современное здание. Сегодня нам в нем тесно. В нынешнем учебном году мы приняли 1400 учеников. Это серьезный перебор. В первых классах по 31–32 учащихся – огромная нагрузка и на детей, и на педагогов. Но мы не опускаем руки, не ссылаемся на трудности, мы продолжаем работу в том же духе, не теряя своих позиций и не сбавляя оборотов. Мы идем вперед.

КОРР. И, наверное, последний на сегодня вопрос: в чем вы видите миссию учителя, помимо того, что он, как и прежде, должен «сеять разумное, доброе, вечное», понимая, что ему «спасибо скажут сердечное» его ученики и их родители?

С.Е. ФЕДУЛОВ. Наверное, в том, чтобы компенсировать тот недостаток семейного воспитания, а порой и родительского тепла, которые ребенок недополучает дома. Причем зачастую не потому, что у него невнимательные и не слишком заботливые родители. Современные родители очень заняты работой, своим бизнесом, проблемами, у них порой такой жесткий график работы, что они при всем желании не могут своему ребенку уделять много времени. И я думаю, наше главное предназначение сегодня, помимо учебного процесса, создать для ребенка второй дом, вторую семью по мере возможности. И мы должны, приходя в школу, оставлять все свои личные проблемы и заботы за порогом, потому что в наших руках – будущее страны. Уж извините за пафос, но расскажу эпизод, который мне кажется очень показательным.

Нам привезли ко Дню учителя новое оборудование из Санкт-Петербурга, и девочки бросились со всех ног к своему учителю и стали его обнимать и поздравлять с таким приобретением. А учитель из города говорит: «В Петербурге это запрещено, чтобы дети обнимали учителя». Я удивился: «Да почему, они же так искренне выражают свои чувства, это же так здорово, что вы – именно тот учитель, которого дети хотят прижать к себе. Значит, вы остались у них в сердце. И чем больше у нас будет учителей, которые остаются в сердце у своих учеников, – тем лучше будет наша система образования. А все остальное – преходящее и уходящее».

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

Личное дело

С.Е. Федулов – учитель математики. Окончил ЛГПИ имени Герцена в 1983 году, факультет математики на французском языке. Выпуск готовили для преподавания в африканских, франкоговорящих странах. Преподавал не только математику, но и французский язык тоже. Жена: Елена Викторовна Федулова, преподает английский язык в Колтушской школе имени академика Павлова. Дочь Лариса окончила РГПУ имени Герцена, учитель английского, ждет второго ребенка. С.Е. Федулов награжден Почетными грамотами Министерства образования РФ и Губернатора Ленинградской области. Почетный работник общего образования РФ. Работал учителем, затем заместителем директора в МОУ «Колтушская средняя школа». С 1997 года работал заместителем директора по научно-методической работе в Лицее № 1 города Всеволожска. С 2016 года – директор МОУ «Лицей № 1».