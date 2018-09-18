Ленинградцам предлагают спеть «во весь голос»

Отборочный тур национального музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос» стартовал в каждом регионе России. В нем могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.

Этот межнациональный проект для молодых исполнителей Федеральное агентство по делам национальностей России реализует совместно с благотворительным фондом «Дети помогают детям».

Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября.

Затем жюри выберет финалистов, а накануне Дня народного единства они приедут в Москву, чтобы встретиться с артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах по вокалу и актерскому мастерству. И принять участие в финале телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит нашу страну на Международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года.

– В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи, которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан, – говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов.