В Ленобласти установлен единый тариф на вывоз мусора

За вывоз и утилизацию 1 тонны мусора, начиная со следующего года, компания будет получать 4728 рублей.

Областной комитет по тарифам и ценовой политике утвердил размер тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами – с 1 января 2019 года он составит 4728 рублей за вывоз и утилизацию 1 тонны мусора.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, тариф будет актуален в течение года. В дальнейшем он будет устанавливаться сроком на три года.

Напомним, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона в апреле 2018 года стало АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области». Власти 47-го региона выбрали единого оператора на 10 лет.