В Ленинградской области стартовал прием заявок на конкурс «Живая классика»

В Ленобласти начался прием заявок на конкурс юных чтецов «Живая классика». Участвовать в нем могут школьники в возрасте от 10 до 17 лет. По условиям конкурса ребята читают друг другу отрывки из любимых книг, причем только на русском языке.

С момента основания конкурс стал самым масштабным детским литературным проектом России: в нем приняли участие более 10 миллионов детей из 85 регионов России и 84 стран мира.

– Миссия нашего конкурса – привить подросткам любовь к чтению, сформировать у них потребность в этом, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Безусловно, успех нашего конкурса стал возможен только благодаря энтузиазму сотен тысяч учителей и библиотекарей. Однако для его развития необходимо привлекать инновационные решения и методики.

Подать заявку для участия можно на сайте конкурса: www.youngreaders.ru/registration