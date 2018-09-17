В минувшую пятницу, 14 сентября, в КДЦ «Южный» прошел конкурс по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну «Ладожский бриз – 2018». Почти три десятка участников со всех уголков Всеволожского района состязались в мастерстве создания подлинной красоты.

Компетентное жюри оценивало конкурсантов в пяти номинациях: «Фантазийная прическа», «Мужская стрижка», «Женская стрижка», «Визаж» и «Маникюр». Все мастера продемонстрировали высокий профессионализм, творческий подход к работе, понимание современных тенденций в своем ремесле.

Победителей приветствовал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– 12 участников в предыдущем году, 27 в этом – это уже результат, – отметил он. – Здесь можно показать себя, что, на мой взгляд, задает определенный вектор для движения вперед. Мы со своей стороны будем стараться поддерживать и далее проведение подобного рода конкурсов. Хочется, чтобы количество участников увеличивалось с каждым годом.

Победителями конкурса «Ладожский бриз – 2018» в своих номинациях стали Мария Волкова, Евгения Ярохович, Анастасия Еремеева, Ольга Кузьмина и Юлия Петрова.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА



