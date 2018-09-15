Спортсменка из Всеволожска завоевала медаль мирового класса

На чемпионате мира по академической гребле, который проходит сейчас в Болгарии, российская сборная завоевала бронзу в соревнованиях четверок без рулевых. В составе экипажа, добывшего России очередную медаль, – жительница Всеволожска.

В женскую сборную России входили четыре девушки: Екатерина Севостьянова, Анастасия Тихонова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская. Наши спортсменки боролись до конца. Буквально по несколько сотых долей очков у них выиграли сборная США (золотая медаль) и сборная Австралии (серебряная медаль).

Бронзовую медаль в составе сборной команды РФ сегодня завоевала наша землячка – Екатерина Потапова. Она выросла и постоянно проживает в городе Всеволожске. Екатерина является чемпионкой России и имеет звание «мастер спорта международного класса».

Поздравляем Екатерину Потапову с отличным выступлением.

Людмила ОДНОБОКОВА



