На всеволожские скамейки объявлена фотоохота

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации приглашает принять участие в фотоконкурсе «Посиделки на скамейке». В конкурсе могут принимать участие профессиональные фотографы и фотолюбители от 14 до 35 лет, проживающие во Всеволожске и Всеволожском районе.

Победители будут определяться в двух номинациях: «Любимая скамейка» (с изображением людей, в том числе селфи); «Скамейка. В пейзажах Всеволожска» (без изображения людей: пейзаж, креативные фотографии и т.д.).

Прием заявок (фоторабот) осуществляется до 25 сентября. Подробная информация в положении. Победителей ждут призы.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский одобрил идею проведения конкурса:

– 70 новых скамеек в городе Всеволожске – это 70 мест для свиданий молодых и отдыха пожилых жителей. Это минуты раздумий и внезапно пришедшие идеи, изменяющие жизнь к лучшему. Мне нравится конкурс, который придумали наши ребята. Сам обязательно выберу свою любимую скамейку и пришлю фотографию. Но вне зачета.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться по электронной почте molod_ezh@mail.ru или по телефону 8 (813-70) 90-002.