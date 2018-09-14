В четверг, 13 сентября, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский провел встречу с жителями Бугровского сельского поселения.

На встречу также были приглашены замглавы администрации по социальному развитию Светлана Хотько и председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко. На вопросы жителей были готовы ответить глава местной администрации Геннадий Шорохов и представители депутатского корпуса.

Открывая встречу, Андрей Низовский отметил, что Бугровское поселение является самым проблемным в плане доступности детских образовательных учреждений. Единственная школа работает в три смены, ощущается острая нехватка детских садов.

Отвечая на вопросы жителей, основная масса которых касалась именно обеспечения детей местами в садиках и школах, глава районной администрации сообщил:

– Качественное изменение ситуации в поселении произойдет в будущем, 2019 году: будут построены две новые школы на 950 мест каждая и два детских сада на 210 и 190 мест.

Светлана ЗАВАДСКАЯ